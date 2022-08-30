Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж залучив на аукціонах — Finance.ua

Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж залучив на аукціонах Вчора 11:30 — Фондовий ринок

Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж залучив на аукціонах

Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 59,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зокрема, з 24 лютого до 28 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 147,5 млрд грн, 1,539 млрд доларів та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах — 98,939 млрд грн, 908,7 млн доларів та 384,3 млн євро.

За даними НБУ, з квітня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами.Так, у квітні від’ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,850 млрд грн; у травні — 411,0 млн грн; у червні — 20,997 млрд грн; у липні — 17,096 млрд грн; з початку серпня — 28,384 млрд грн.

Зазначається, що впродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12,0%, 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних відповідно).

Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для всіх термінів погашення).

У НБУ зауважили, що станом на 29 серпня найбільший портфель військових облігацій утримують банки — первинні дилери. На другому місці — український бізнес та громадяни. Вони сконцентрували облігацій на 13,675 млрд грн (15,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП); 177,1 млн доларів (20,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах) та 145,1 млн євро (51,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебувають військові облігації на понад 1,35 млрд грн та 2 млн доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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