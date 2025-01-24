Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році — Finance.ua

Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році

Роздрібні торговці Тайваню купили чисту рекордну суму американських активів минулого року, оскільки домогосподарства виходять за рамки традиційних страхових продуктів у пошуках більш високих прибутків.

Про це пише Bloomberg.

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Роздрібні інвестори вклали близько 105,5 млрд тайванських доларів (3,2 млрд доларів) в американські акції, біржові фонди та облігації у 2024 році, що є історичним максимумом, згідно з даними Тайванської асоціації цінних паперів.

Притоки тайванських інвестицій у три американські активи також досягли рекордних рівнів минулого року.

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Переорієнтація на іноземні інструменти відбувається і в інших частинах Азії. В Японії попит роздрібних інвесторів на іноземні акції тисне на єну, додаючи до ризиків зниження, спричинених митами Дональда Трампа та великим розривом у процентних ставках зі США.

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