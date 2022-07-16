Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень — Finance.ua

Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень
Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,409 млрд гривень на придбання резервного запасу обладнання та матеріалів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Кошти виділяються з метою безперебійного надання комунальних послуг під час проходження опалювального сезону 2022/23 року.
Про це свідчить розпорядження від 13 липня 2022 р. № 602-р.
Згідно з документом, кошти виділені для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» на придбання:
- мобільних установок очищення води;
- автоцистерн для перевезення питної води;
- дизель-генераторів;
- газогенераторів;
- дренажно-фекальних насосів;
- пересувних котелень;
- пально-мастильних матеріалів.
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