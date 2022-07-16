Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень — Finance.ua

Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень Вчора 17:30 — Казна та Політика

Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,409 млрд гривень на придбання резервного запасу обладнання та матеріалів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Кошти виділяються з метою безперебійного надання комунальних послуг під час проходження опалювального сезону 2022/23 року.

Про це свідчить розпорядження від 13 липня 2022 р. № 602-р

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Згідно з документом, кошти виділені для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» на придбання:

мобільних установок очищення води;

автоцистерн для перевезення питної води;

дизель-генераторів;

газогенераторів;

дренажно-фекальних насосів;

пересувних котелень;

пально-мастильних матеріалів.

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