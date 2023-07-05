Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі — Finance.ua
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Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі

Казна та Політика
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Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка вносить цілу низку важливих змін у специфіку роботи Prozorro Market.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Що змінюється

«Ми провели дослідження для того, щоб спростити роботу всіх користувачів у Prozorro Market. Опитавши замовників та постачальників, ми внесли низку вдосконалень», — пояснює заступник міністра економіки України Надія Бігун.
Основна докорінна зміна відбувається в тому, що всі теперішні закупівлі в Prozorro Market відбуватимуться через запит пропозицій.
Інструмент запиту пропозицій у Prozorro Market, як раніше і дозволяє замовникам швидко закрити свої потреби без підготовки тендерної документації. В середньому така закупівля триватиме до 10 днів.
До того ж замовник завжди буде отримувати вигідні пропозиції, оскільки замовлення отримає той, хто зможе запропонувати найкращу ціну

Як було раніше

Раніше при закупівлях до 100 тисяч гривень можна було робити прямі замовлення в каталозі. По суті, процес закупівель був схожий на здійснення покупок у звичайному інтернет-магазині. Утім, дослідження та опитування користувачів показали, що вказані ціни не завжди відповідали наявності тих чи інших товарів у постачальників. Тому саме запит дозволяє отримати більш актуальні пропозиції від бізнесу та кращі ціни.
«Тож відтепер замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі мають оголосити запит та вказати у ньому всі характеристики замовлення. І тоді постачальники будуть чітко знати всі деталі щодо умов постачання та надавати актуальну ціну під конкретні умови замовника», — каже Бігун.

Які ще зміни внесли

У замовленнях до 500 тис. грн замовники повинні більш чітко вказати, який саме товар їм потрібен. Йдеться про те, що замовник може визначити інформацію про потрібні йому характеристики товару, а також вказати конкретні торговельні марки виробників продукції, які він бажає отримати.
Якщо ж вартість товару становить понад 500 тисяч гривень, то в такому випадку запит пропозиції має надати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення у відповідності до профілю каталогу. Також з’являється умова, що в такому випадку має бути щонайменше дві пропозиції від постачальників.
Для зменшення маніпуляцій з боку постачальників вводиться вимога надавати обов’язковий об'єкт договору в запиті пропозиції. Також замовнику надається право відмовитися від пропозиції переможця, якщо він відмовляється підписати договір, та перейти до розгляду наступної.
У новому порядку здійснення закупівлі прибирається поняття профілю закупівлі, натомість вводиться поняття технічної специфікації. Це має прибрати деякі непорозуміння, які виникали при комунікаційному продукті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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