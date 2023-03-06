Уряд України планує зберігати запаси палива на території країн Європи — Finance.ua

Уряд України планує зберігати запаси палива на території країн Європи
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект закону про державні резерви. Документом пропонується передбачити можливість зберігання запасів палива на території країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект № 9079.
Проект має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.
«Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна», — йдеться в пояснювальній записці.
Проектом закону пропонується:
- розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву;
- передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
- законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
- удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
- передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
- ввести варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;
- встановити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
- звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, від сплати судового збору;
- створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.
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