Уряд України планує зберігати запаси палива на території країн Європи — Finance.ua

Уряд України планує зберігати запаси палива на території країн Європи Сьогодні 13:33 — Казна та Політика

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект закону про державні резерви. Документом пропонується передбачити можливість зберігання запасів палива на території країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект № 9079

Проект має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.

«Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна», — йдеться в пояснювальній записці.

Проектом закону пропонується:

розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву;

передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;

законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;

удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;

передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;

ввести варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;

встановити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;

звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, від сплати судового збору;

створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

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