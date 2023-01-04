Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати на бюджетників: що планують «урізати» — Finance.ua
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Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати на бюджетників: що планують «урізати»

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів у 2023 році зменшить витрати на оплату працівників бюджетного сектору на 27%.
Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику у рамках нової моніторингової програми МВФ для України, опублікованому на сайті Мінфіну.
У документі наголошується, що виклики, з якими Україна стикається через війну, змушують уряд приймати тяжкі політичні рішення.
Необхідність концентрувати витрати на обороні та безпеці вимагає підвищення ефективності витрат та стримування фіскальних ризиків. Водночас потреби фінансування нових категорій витрат, пов’язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги ВПО та ветеранам війни, а також відновлення та подолання наслідків агресії росії зростають.
«З огляду на майбутні обмеження ухвалено непросте політичне рішення — зменшити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектору на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком», — наголошується в Меморандумі.
Досягти скорочення витрат більш ніж на чверть планується як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і через обмеження загальної кількості працівників.
Також уряд запровадив обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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