Уряд та ООН підрахували збитки від руйнування росією греблі Каховської ГЕС — Finance.ua
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Уряд та ООН підрахували збитки від руйнування росією греблі Каховської ГЕС

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Уряд та ООН підрахували збитки від руйнування росією греблі Каховської ГЕС
Уряд та ООН підрахували збитки від руйнування росією греблі Каховської ГЕС
Руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже $14 млрд, посиливши й без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення росії, свідчать дані комплексного звіту українського уряду та ООН.
Згідно зі звітом, представлення якого відбулося в понеділок у Києві, пряма шкода, заподіяна інфраструктурі й активам, становить $2,79 млрд, а розмір збитків перевищує $11 млрд. Як наголошується, тривалий вплив на довкілля є найбільшою проблемою, а прямі ушкодження інфраструктури й активів були найбільшими в енергетичному та житловому секторах.

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Первісна оцінка загальних потреб у відновленні становить $5,04 млрд, і очікується, що ця цифра зростатиме в міру детальніших оцінок. Зазначено, що в короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023/2024 рр. знадобиться $1,82 млрд.
Прорив греблі Каховської ГЕС затопив 620 кв. км території в чотирьох областях — Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що вплинуло на 100 тис. жителів. Крім того, було порушено енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь і роботу річкового транспорту на півдні України.
Оцінку потреб після катастрофи буде уточнено в рамках наступного раунду Швидкої оцінки завданих збитків і потреб на відновлення (RDNA), яку виконують уряд України, ООН, Світовий банк і Європейський Союз.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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