Уряд та ООН підрахували збитки від руйнування росією греблі Каховської ГЕС — Finance.ua

Уряд та ООН підрахували збитки від руйнування росією греблі Каховської ГЕС Сьогодні 08:35

Уряд та ООН підрахували збитки від руйнування росією греблі Каховської ГЕС

Руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже $14 млрд, посиливши й без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення росії, свідчать дані комплексного звіту українського уряду та ООН.

Згідно зі звітом, представлення якого відбулося в понеділок у Києві, пряма шкода, заподіяна інфраструктурі й активам, становить $2,79 млрд, а розмір збитків перевищує $11 млрд. Як наголошується, тривалий вплив на довкілля є найбільшою проблемою, а прямі ушкодження інфраструктури й активів були найбільшими в енергетичному та житловому секторах.

Первісна оцінка загальних потреб у відновленні становить $5,04 млрд, і очікується, що ця цифра зростатиме в міру детальніших оцінок. Зазначено, що в короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023/2024 рр. знадобиться $1,82 млрд.

Прорив греблі Каховської ГЕС затопив 620 кв. км території в чотирьох областях — Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що вплинуло на 100 тис. жителів. Крім того, було порушено енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь і роботу річкового транспорту на півдні України.

Оцінку потреб після катастрофи буде уточнено в рамках наступного раунду Швидкої оцінки завданих збитків і потреб на відновлення (RDNA), яку виконують уряд України, ООН, Світовий банк і Європейський Союз.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.