Уряд спростив процедуру будівництва об’єктів розподіленої генерації — Finance.ua
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Уряд спростив процедуру будівництва об’єктів розподіленої генерації

Енергетика
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Уряд спростив процедуру будівництва об’єктів розподіленої генерації
Уряд спростив процедуру будівництва об’єктів розподіленої генерації
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо будівництва та розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, а також генераторів на період воєнного стану.
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до постанови КМУ від 07.12.2023 № 1320 «Деякі питання будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, на період воєнного стану» , — йдеться у повідомленні.
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За словами Мельничука, такі зміни внесено з метою прискорення будівництва та введення в експлуатацію об’єктів розподіленої генерації, що включають газопоршневі та газотурбінні установки.
Це дозволить покращити енергетичну безпеку та знизити дефіцит генеруючих потужностей, забезпечивши енергонезалежність регіонів та держави в цілому.
До того ж скасовано обмеження для операторів мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, що дасть можливість підключати газопоршневі та газотурбінні установки іншими суб’єктами господарювання.
За матеріалами:
Finance.ua
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