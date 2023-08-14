Уряд схвалив законопроєкт щодо беззупинного транзиту залізницею між Україною та Молдовою — Finance.ua

Уряд схвалив законопроєкт щодо беззупинного транзиту залізницею між Україною та Молдовою Сьогодні 11:23 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту». Про це постійний представник КМУ у Верховній Раді України Тарас Мельничук написав у Telegram.

Законопроєктом пропонується ратифікувати протокол між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Молдова про внесення змін до угоди про діяльність залізничного транспорту від 27 квітня 2023 року.

Внесення змін до Угоди дасть змогу здійснювати транзитні перевезення територією України на дільниці Етулія (Молдова)—Рені (Україна) — Джурджулешти (Молдова) порожнього рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через Україну і Республіку Молдова призначенням на/з станції Джурджулешти (Молдова) та Галац-Ларга (Румунія) без зупинки та проведення на станції Рені прикордонного, митного та інших заходів офіційного контролю. Передбачається, що це сприятиме збільшенню обсягів перевезень вантажів та пропускної спроможності.

Як повідомлялося раніше, на кордоні з Молдовою спростять процедури контролю транзиту залізницею.

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