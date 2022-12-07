Уряд розподілив 340 млн євро на відновлення соціальної та критичної інфраструктури в 10 областях — Finance.ua

Уряд розподілив 340 млн євро на відновлення соціальної та критичної інфраструктури в 10 областях Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Уряд розподілив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у межах Програми з відновлення України відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Йдеться про 340 млн євро, це майже 14 млрд у гривневому еквіваленті. Гроші підуть на відновлення соціальної та критичної інфраструктури в 10 областях.

Планується реалізувати 83 проєкти з відновлення та будівництва інфраструктурних об’єктів у деокупованих та опорних регіонах. Найбільше — на Київщині — 30 проєктів. По 11 — На Одещині та Полтавщині. По 8 проєктів реалізують у Вінницькій і Дніпропетровській областях, 6 — у Житомирській, 3 — у Кіровоградській області, 2 — на Сумщині, ще 1 проєкт на Черкащині.

Деталі про самі проєкти та хто буде їх виконавцем, у повідомленні не уточнюються. Зазначається лише, що кошти будуть спрямовані на відновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень, ЦНАПів, об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

На реалізацію 83 проєктів першого відбору виділили 4,7 млрд грн. Загалом на участь у першому відборі надійшло 1003 проєкти.

«Програма з відновлення України» є продовженням Надзвичайної кредитної програми для відновлення в Україні, яка була підписана 2014 року про залучення 200 млн євро та була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України з безповоротним наданням коштів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.