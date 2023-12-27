Уряд росії зобов’язав регіони терміново підвищити ціни на електрику для населення — Finance.ua

Уряд росії зобов’язав регіони терміново підвищити ціни на електрику для населення Сьогодні 13:33

Уряд росії вирішив перевести населення на нові тарифи на електрику з 1 січня.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на урядове доручення, яке спустили на регіональний рівень.

Постанова датована 23 грудня.

Нові норми мають ввести в дію з 1 січня 2024 року. Нововведення передбачає збільшення ставки тарифу при зростанні споживання.

При цьому, згідно з постановою, нововведення зобов’язали впровадити по всій країні.

Нагадуємо:

Раніше в росії вирішили підвищити тарифи на газ для населення.

Наприклад, ціни для споживачів «Газпрому» змінюватимуться у два етапи — з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.

Хоча в макропрогнозі від вересня 2022 року передбачалося скромніше підвищення — по 7% у 2024 і 2025 роках.

Попередній раз ціни на газ підвищували в росії з 1 грудня 2022 року — на 8,5%.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.