Уряд росії зобов’язав регіони терміново підвищити ціни на електрику для населення — Finance.ua
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Уряд росії зобов’язав регіони терміново підвищити ціни на електрику для населення

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Уряд росії вирішив перевести населення на нові тарифи на електрику з 1 січня.
Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на урядове доручення, яке спустили на регіональний рівень.
Постанова датована 23 грудня.
Нові норми мають ввести в дію з 1 січня 2024 року. Нововведення передбачає збільшення ставки тарифу при зростанні споживання.
При цьому, згідно з постановою, нововведення зобов’язали впровадити по всій країні.
Нагадуємо:
Раніше в росії вирішили підвищити тарифи на газ для населення.
Наприклад, ціни для споживачів «Газпрому» змінюватимуться у два етапи — з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.
Хоча в макропрогнозі від вересня 2022 року передбачалося скромніше підвищення — по 7% у 2024 і 2025 роках.
Попередній раз ціни на газ підвищували в росії з 1 грудня 2022 року — на 8,5%.
За матеріалами:
УНІАН
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