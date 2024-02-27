Уряд рф запроваджує заборону на експорт бензину — Finance.ua
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Уряд рф запроваджує заборону на експорт бензину

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Уряд росії з 1 березня на півроку заборонить експорт бензину та збільшить норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.
Про це пише РБК з посиланням на джерело в уряді, а також «Інтерфакс» із посиланням на представника віце-прем'єра рф Олександра Новака.
Новак, за даними РБК, був ініціатором заборони експорту бензину. «З метою нівелювання ажіотажного попиту на нафтопродукти необхідно вжити заходів, що сприяють стабілізації цін на внутрішньому ринку нафтопродуктів», — йшлося у листі Новака, надісланому главі уряду.
Віце-прем'єр нагадував про наближення сезону підвищеного попиту на пальне, пов’язаного з періодом весняних польових робіт, плановими ремонтами на НПЗ, а також літніми відпустками.
Тимчасова заборона на експорт не стосується поставок до країн ЄАЕС, до Монголії, Узбекистану, Абхазії та Південної Осетії, які вже погоджені.
За матеріалами:
Економічна Правда
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