Уряд рф зацікавлений обвалити рубль, щоб залатати бюджет — ЗМІ Сьогодні 12:15

російська влада зацікавлена у поступовому здешевленні рубля до рівня 100 за долар, що може допомогти збільшити надходження до бюджету.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді рф.

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, зазначило, що є загальний інтерес до ослаблення рубля — наприклад, до рівня близько 100 за долар — за умови, що падіння буде поступовим і не вийде за ці межі.

Позиція джерела загалом збігається з прогнозом уряду рф щодо середнього курсу в 94,3 рубля за долар у 2025 році.

Слабший рубль допоможе уряду поповнити державну казну в умовах зниження нафтових доходів, викликаного як зміцненням валюти, так і міжнародними санкціями та падінням світових цін на енергоносії, пише агентство. Це вже змусило росію утричі збільшити прогноз цьогорічного дефіциту бюджету.

Джерело також повідомило, що курс на рівні 110−120 рублів за долар був би вигідним для бюджету завдяки зростанню нафтових надходжень у рублях, але уряд і Центробанк не вітали б супутнє зростання інфляції.

Цього року рубль зміцнився приблизно на 40% і торгується близько 80 за долар. Зміцнення рубля в основному пов’язане з очікуванням мирного врегулювання війни в Україні та скороченням імпорту — адже високі відсоткові ставки в країні роблять дорогими як кредити, так і імпортні товари.

Однак аналітики попереджають, що негативний результат перших за три роки прямих переговорів між росією та Україною або нові західні санкції можуть викликати масову скупку іноземної валюти.

Влада рф регулює валютний ринок через обов’язковий продаж валюти експортерами, щоденні інтервенції та валютний контроль, запроваджений після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Економічна Правда За матеріалами:

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