Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду: що це змінить — Finance.ua
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Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду: що це змінить

Казна та Політика
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Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду: що це змінить
Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду: що це змінить
Кабінет Міністрів у вівторок своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування соцвиплат відбуватиметься через Пенсійний фонд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Таке рішення Кабмін схвалив на виконання ухваленого у вересні 2022 року законодавства.
Для українців це означає, що нарахування соцвиплат (допомога по безробіттю, лікарняні) тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.
З 1 грудня 2022 року люди можуть оформити соцвиплати у ЦНАП або за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через «Дію», сервісний центр Пенсійного фонду, його портал чи мобільний застосунок.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3663, який передбачає зміну системи управління загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням;
  • автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що ліквідація Фонду соцстрахування зекономить державі до 2-3 млрд грн на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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