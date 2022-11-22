Уряд продовжив програму державної підтримки аграріїв: до якого числа можна подати заяву — Finance.ua
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Уряд продовжив програму державної підтримки аграріїв: до якого числа можна подати заяву

Аграрний ринок
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Уряд прийняв рішення про подовження до 30 листопада поточного року терміну реєстрації заяв аграріїв у Державному аграрному реєстрі (далі — ДАР) на отримання державної допомоги, збільшивши при цьому (на 100 млн гривень) загальний обсяг підтримки фермерів й інших виробників сільськогосподарської продукції.
Про це пише Кадровик.
З 1 вересня 2022 року, тобто початку реалізації програми, у ДАР наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України затверджено до виплат 13 960 заявок, що дозволило розподілити майже мільярд гривень протягом одного місяця.
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Кількість охочих взяти участь у програмі постійно зростає і наразі становить понад 33 тисячі потенційних отримувачів державної підтримки. Так, прийняте рішення дозволить більшій кількості сільгосптоваровиробників отримати кошти.
Кошти, які надають у межах програм допомоги Європейського Союзу на підтримку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, використовуються за такими напрямами:
  • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;
  • спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.
Зверніть увагу, що учасниками програми можуть бути лише ті виробники сільськогосподарської продукції, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі й відповідають її критеріям. Адже розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через ДАР.
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За умовами програми, безповоротну допомогу можуть отримати аграрії, які мають від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів.
  • Перші можуть отримати 3100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення, але не більше ніж 372 тис. гривень.
  • Другі — 5300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, але не більше як 530 тис. гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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