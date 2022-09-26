Уряд планує забезпечувати потреби ЗСУ завдяки вітчизняній легкій промисловості — Finance.ua

Уряд планує забезпечувати потреби ЗСУ завдяки вітчизняній легкій промисловості Вчора 19:34

Кабінет Міністрів планує активізувати співпрацю з легкою промисловістю України для забезпечення потреб ЗСУ та інших оборонних відомств.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки

Перша віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко обговорила питання держзамовлення для забезпечення ЗСУ продукцією вітчизняного легпрому під час відкритого засідання правління асоціації «Укрлегпром» та близько 50 представників галузевих виробництв у Новограді-Волинському.

«Держбюджет України на наступний рік — це бюджет країни, що воює. Тож уряд активізує співпрацю з бізнесом, який забезпечує потреби ЗСУ та інших оборонних відомств. Зокрема, з вітчизняним легпромом, який переключився на забезпечення потреб українських військових із перших днів війни», — зазначила Свириденко.

Вона додала, що на сьогодні уряд ставить завдання — налагодити сталу співпрацю, забезпечити планування на середньо- і довгострокову перспективу та підтримати підприємства цієї галузі промисловисті.

Перша віце-прем’єр наголосила, що більшість держзамовлень мають залишатися всередині країни. А також підкреслила, що пріоритетом залишається підтримка малого та середнього бізнесу, а понад 60% підприємств легпрому — це мікропідприємства, 25% — малі, 12% — середні.

Згідно з експертизою «Укрлегпрому», потужності українського виробництва готової продукції дозволяють забезпечити потреби ЗСУ на 70-80%, а по деяким позиціям — на 100%.

«Відтак, вирішення проблеми середньо- та довгострокового планування, з урахуванням порівняно тривалих технологічних процесів виробництва, дозволить налагодити процес сталого забезпеченням оборонних відомств продукцією вітчизняного виробництва», — додали в Мінекономіки.

Економічна Правда За матеріалами:

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