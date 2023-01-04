«Уряд не скасував Prozorro, правила торгів змінені тимчасово через блекаути», - міністр економіки Юлія Свириденко — Finance.ua

«Уряд не скасував Prozorro, правила торгів змінені тимчасово через блекаути», - міністр економіки Юлія Свириденко Сьогодні 17:00 — Фондовий ринок

Блекаут в Україні впливає на проведення аукціонів на майданчику Prozorro, тож уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі електронні торги будуть продовжуватись, каже міністр економіки Юлія Свириденко.

З 14 по 20 грудня 306 успішних торгів на Prozorro із 347-ми були завершені з одним учасником. Тобто майже 90% за цей період склав відсоток проведених з одним учасником торгів. Уряд своїм останнім рішенням не скасував Prozorro, а лише тимчасово змінив правила. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук пише перший віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Було змінено правила електронних торгів: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції. Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні — 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах. Це рішення прийняте тимчасово — на 6 місяців. Відповідні зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, як тільки ситуація з електрикою стабілізується», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим. «Також, згідно з рекомендаціями Світового Банку, Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів», — пояснила міністр економіки.

Нагадаємо, через постійні обстріли з боку рф об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України тимчасово змінив правила проведення торгів.

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