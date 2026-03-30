Уряд Латвії схвалив пакет допомоги Україні на суму 6,8 млн євро
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що латвійський уряд ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги.
Про це Браже розповіла у понеділок на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє «Європейська правда».
Цей пакет допомоги в обсязі 6,8 млн євро сприятиме зміцненню енергетичної мережі України, укриттів, інфраструктури, соціальної та громадянської стійкості, а також потенціалу у сфері використання дронів, наголосила міністерка.
«Латвія завжди буде на боці України», — пообіцяла очільниця латвійської дипломатії.
Поділитися новиною
Також за темою
Військовий збір після скасування воєнного стану — що ухвалили
Спад ВВП України нівелював 66% зростання 2025 року
Оподаткування доходів фізосіб, отриманих через цифрові платформи — схвалено законопроєкт (деталі)
OLX попереджає про наслідки нового податкового закону
Гетманцев готує новий законопроєкт про податок для банків
