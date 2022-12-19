Уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України

Казна та Політика
12
Міністерство економіки Грузії в п’ятницю повідомило, що відповідно до постанови уряду на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, або приблизно 562 тисячі доларів.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Новости-Грузия».
Уточнюється, що генератори різного типу будуть відправлені в Україну як гуманітарна допомога. Наразі триває пошук компаній-постачальників і оформлення закупівель.
Нагадаємо, минулого тижня тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії «Грузії» у відповідь заявили, що вперше про це чують.
Пізніше в уряді Грузії все ж вирішили придбати генератори для гуманітарної допомоги Україні. Йдеться про моделі великої потужності, кількість і обсяг виділених на це урядом коштів не було названо.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.