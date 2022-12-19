Уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України — Finance.ua

Уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України Сьогодні 06:28 — Казна та Політика

Міністерство економіки Грузії в п’ятницю повідомило, що відповідно до постанови уряду на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, або приблизно 562 тисячі доларів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Новости-Грузия»

Уточнюється, що генератори різного типу будуть відправлені в Україну як гуманітарна допомога. Наразі триває пошук компаній-постачальників і оформлення закупівель.

Нагадаємо, минулого тижня тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії «Грузії» у відповідь заявили, що вперше про це чують.

Пізніше в уряді Грузії все ж вирішили придбати генератори для гуманітарної допомоги Україні. Йдеться про моделі великої потужності, кількість і обсяг виділених на це урядом коштів не було названо.

Економічна Правда За матеріалами:

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