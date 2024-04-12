Уряд додатково виділив майже 4 мільярди на зведення оборонних рубежів — Finance.ua

Уряд додатково виділив майже 4 мільярди на зведення оборонних рубежів Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

З цих коштів 1,7 млрд грн буде призначено для Харківщини, а 1,5 млрд грн — для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.

Загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.

Уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікаційних споруд у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

Економічна Правда За матеріалами:

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