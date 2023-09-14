Уряд Чехії продовжив тимчасовий захист ще на рік та змінив умови — Finance.ua

Уряд Чехії продовжив тимчасовий захист ще на рік та змінив умови Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Уряд Чехії продовжив тимчасовий захист ще на рік та змінив умови

Уряд Чехії ухвалив поправку до закону Lex Ukrajina 6. Після цього зміни повинні обговорити в Палаті депутатів парламенту Чехії.

Серед найголовнішого — там визначено, якою буде процедура продовження тимчасового захисту та що саме означає допомога з добровільним поверненням в Україну. Крім того, ухвалили й інші зміни, наприклад, щодо освіти та нострифікації дипломів.

Продовження тимчасового захисту до 2025 року

Процедура продовження тимчасового захисту до березня 2025 року буде такою ж, як і минулого року. До 15 березня 2024 року необхідно зареєструватися на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Під час реєстрації потрібно вказати місце проживання в Чехії та назву й адресу школи, де дитина навчається, в разі обов’язкового відвідування навчального закладу. Також вибрати дату та відділення OAMP.

Після онлайн-реєстрації на електронну адресу прийде лист-підтвердження. Дітей віком до 15 років реєструють законні представники. Діти старше 15 років можуть реєструватися на продовження та вклеювати візу тимчасового захисту самостійно.

Під час особистого візиту до відділення OAMP потрібно надати підтвердження про місце проживання, наприклад, договір оренди. Підтвердження не потрібне, якщо житло надав KACPU.

Іноземець, який не з’явився для вклейки візи у визначений час та місце, зобов’язаний повторно забронювати візит. Вклеїти візу потрібно найпізніше до 30 вересня 2024.

Єдиною зміною є обов’язкове анкетування, яке раніше було добровільне. Це пояснюють необхідністю отримати статистичні дані, щоби покращити допомогу з інтеграцією українців у Чехії.

Добровільне повернення в Україну

У Lex Ukrajina 6 з’являється пункт про допомогу з добровільним поверненням — asistovaný dobrovolný návrat, що означає - допомога з добровільним поверненням. Така допомога означає оплату деяких витрат для повернення в Україну та необхідне консультування.

Водночас уряд визначить допустимі витрати й максимальний розмір виплат. Така допомога буде надаватися один раз. Подати заявку можна буде не пізніше трьох місяців до припинення тимчасового або міжнародного захисту. Виплати поширюватимуться і на українців, що мають міжнародний захист у Чехії у зв’язку з російським вторгненням у 2014 році.

Інші зміни

Школа. В Lex Ukrajina 6 внесли зміни й щодо освіти. Так, під час навчання директор може на необхідний період частково або повністю замінити шкільну програму відповідно до потреб школярів чи студентів лише в тому випадку, якщо вони мають тимчасовий захист менше 12 місяців.

Також директор середньої школи може зарахувати учнів під час навчального року, лише якщо вони перебувають у Чехії з тимчасовим захистом менше 12 місяців.

Безплатна нострифікація. В Lex Ukrajina 6 йдеться про те, що зробити безкоштовну нострифікацію диплома можуть тільки українці, що мають тимчасовий захист менше 12 місяців. Ті, хто перебуває в Чехії довше, повинні сплачувати за нострифікацію — 3000 крон.

Довідка Finance.ua:

станом на 11 вересня в Чехії перебувало 365 875 осіб з тимчасовим захистом, а загалом країна видала понад півмільйона віз. Частина людей повернулися в Україну, частина виїхали в інші країни.

uamedia За матеріалами:

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