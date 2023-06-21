Уряд Британії анонсував «історичний» пакет допомоги Україні — Finance.ua
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Уряд Британії анонсував «історичний» пакет допомоги Україні

Казна та Політика
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Уряд Британії анонсував «історичний» пакет допомоги Україні
Уряд Британії анонсував «історичний» пакет допомоги Україні
Велика Британія сьогодні оголосить про новий пакет фінансової підтримки України, який в уряді Сполученого Королівства назвали «історичним».
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Як зазначається, новий пакет передбачає кредитні гарантії від Світового банку на суму 3 мільярди доларів та допомогу британського уряду у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів).
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Кошти будуть спрямовані на посилення економічної стабільності України та підтримку життєво важливих державних структур, включно з витратами на сферу освіти й охорони здоров’я.
«Це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною з Групи семи, що засвідчує непохитну прихильність Великої Британії до підтримки України як зараз, так і в майбутньому», — йдеться у повідомленні.
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Згідно з документом, невійськова допомога Британії Україні становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (понад 6 млрд доларів), зокрема 4,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,23 млрд доларів) у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів (близько 817 млн доларів) як двостороння допомога.
Частина цих коштів має бути витрачена на розмінування, боротьбу зі стихіями, енергетичні проєкти, а також фінансування діяльності ООН та Червоного Хреста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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