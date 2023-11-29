Уперше в Україні збудують комплес теплиць з геотермальним опаленням — Finance.ua

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Уперше в Україні збудують комплес теплиць з геотермальним опаленням

Аграрний ринок
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Уперше в Україні збудують комплес теплиць з геотермальним опаленням
Уперше в Україні збудують комплес теплиць з геотермальним опаленням
Комплекс теплиць, який працюватиме зі застосуванням геотермального тепла надр Землі, створять на Львівщині.
В Україні такий проєкт реалізують вперше, у світі їх лише декілька, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.
«У тепличному комплексі вирощуватимуть томати, огірки, перець та салат. Оскільки основні постачальники з Херсонської та Запорізької областей перебувають у тимчасовій окупації, і є дефіцит тепличних овочів в Україні, це дуже актуальний проєкт», — зазначив він.
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Площа тепличного комплексу становитиме 15 га. За площею він буде другим в Україні. Роботою забезпечать 180 осіб. Інвестують у проєкт близько 70 млн євро.
Використання геотермальних ресурсів дозволить теплицям не залежати від газопостачання. Зокрема, економія газу на рік становитиме 8 млн кубометрів.
Реалізує проєкт компанія «Тріосан Холдинг Україна». Будівництво планують розпочати наступного року, в 2025 році — запустити в роботу першу чергу.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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