Уперше в історії в США буде продано понад 1 мільйон електромобілів за рік — Finance.ua

Уперше в історії в США буде продано понад 1 мільйон електромобілів за рік Сьогодні 03:48 — Технології&Авто

У 2023 році жителі США вперше куплять більше 1 мільйона електромобілів на рік. Незважаючи на уповільнення зростання, 2023 стане рекордним для електромобілів у країні. Про це свідчить прогноз Atlas Public Policy.

Графіки продажів показують, що у вересні автовиробники поставили 136 тисяч нових електромобілів, що на 67% більше, ніж роком раніше.

За словами експертів, продажі електроавто були стимульовані Tesla, яка передала клієнтам майже 59 тисяч автомобілів. Загалом автомобілі з акумуляторним живленням зайняли понад 11% автомобільного ринку країни.

Згідно прогнозу, до кінця поточного року в країні буде продано від 1,3 до 1,4 мільйона електромобілів. Це дозволить електромобілям зайняти близько 9% ринку.

Оскільки зростання ринку електромобілів уповільнюється, а виробництво збільшується, на дилерських складах накопичується дедалі більше електромобілів. Цей надлишок означає, що покупці можуть розраховувати на знижки, додають експерти.

Зазначимо, станом на кінець жовтня 2023 року в Україні налічувалось майже 77 тисяч електрокарів.

Ampercar За матеріалами:

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