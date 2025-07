Унікальний досвід Валерії Медвецької опубліковано у фінансовому журналі США — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Унікальний досвід Валерії Медвецької опубліковано у фінансовому журналі США Сьогодні 10:50

У міжнародному науковому журналі Global Journal of Management and Business Research (США) нещодавно з’явилося ім’я української експертки Валерії Медвецької. Її дослідження, присвячене адаптивному фінансовому контролінгу в умовах кризи, увійшло до ключового випуску 2025 року, де редактори зосередились на інструментах виживання бізнесу під час нестабільності.

Хто така Валерія Медвецька?

Валерія — практик із понад 10-річним досвідом у стратегічному управлінні ключовими клієнтами (KAM) у міжнародній компанії Whirlpool (зараз Beko Europe). Також Валерія — членкиня American Marketing Association (AMA), Sales Management Association (SMA) та Української асоціації фінансових аналітиків (УТФА). Вона керувала комерційною політикою для таких рітейл-гігантів, як «Фокстрот» і «Епіцентр», розробляючи та впроваджуючи фінансові моделі, що дозволяли не просто втримувати частку ринку, а й нарощувати її у складні періоди.

Її сильний аналітичний бекграунд, поєднаний із практичним досвідом у ритейлі та фінансах, дозволив перейти від управління брендами — до формування підходів до антикризового фінансового контролінгу на стратегічному рівні.

Про що дослідження, що привернуло увагу американських редакторів?

У статті «Adaptive Financial Controlling in Times of Crisis: Evidence from Eastern European Retail», GJMBR Медвецька аналізує механізми виживання бізнесу в умовах війни та економічної турбулентності. Ключовим фокусом є оптимізація оборотного капіталу (working capital), зокрема — управління дебіторською заборгованістю, циклом грошового обігу та запасами.

«В часи кризи бізнес часто переходить у режим ручного управління. Але саме тоді потрібен холодний фінансовий розрахунок. Моє дослідження доводить, що навіть в умовах воєнного стану компанії можуть покращувати ROCE та RONW, впроваджуючи структурований підхід до контролінгу,» — зазначає авторка. Згідно з побудованими моделями, найбільш критичним фактором стала тривалість обороту запасів, яка у ряді мереж зросла до 112−126 днів, що значно перевищує докризові норми. Авторка пропонує конкретні управлінські рішення для фінансового контролінгу — наприклад, погодження з постачальниками ковзаючих графіків оплати та переведення частини логістичних витрат у змінну структуру витрат.

Практична цінність для українського рітейлу

Запропоновані підходи мають безпосереднє застосування й на вітчизняному ринку. Навіть невеликі мережі та сімейні підприємства можуть суттєво покращити фінансові показники, якщо вчасно коригуватимуть строки оплат і оптимізуватимуть запаси. «Згідно мого аналізу понад 60% компаній у 2023−2024 роках стикнулися з нестачею оборотних коштів, що призводило до зривів поставок і зниження рівня обслуговування клієнтів. Використання структурованих моделей контролінгу дозволило скоротити середній cash conversion cycle на 15−25% вже в перші півроку» — зазначає авторка.

Ключові кроки для впровадження:

Окремий підрозділ фінконтролінгу — формалізація ролі контролера в організаційній структурі. Гнучкі графіки платежів — запровадження алгоритмів узгодження з постачальниками, що враховують сезонні коливання попиту. Щомісячний моніторинг KPI — регулярний аналіз показників ARP, APP та обороту запасів із використанням дашбордів.

Наприклад, одна з регіональних мереж скоротила цикл обороту запасів із 120 до 90 днів і отримала додатково понад 25 млн грн ліківвідності за квартал. Це доказує: адаптивний фінансовий контролінг здатен не лише подолати виклики кризи, а й створити конкурентну перевагу для українського бізнесу.

Ключові висновки статті:

Збільшення строків оплати від покупців (ARP) та постачальникам (APP) — за умови контролю — покращує фінансові показники.

Натомість надлишкові запаси та довгий cash conversion cycle негативно впливають на прибутковість.

Успішне застосування цих підходів можливе навіть у східноєвропейському контексті, за умови впровадження західних стандартів управління.

Міжнародне визнання — новий етап української бізнес-експертизи

Публікація в американському журналі, що індексується у наукових базах і визнається у колах фінансових аналітиків та економістів, є важливим сигналом: українські управлінці виходять на глобальний рівень експертизи.

«Для мене це не лише визнання роботи, а й доказ того, що ми в Україні маємо унікальні практики, які можуть бути корисними міжнародній спільноті. Кризовий менеджмент — це те, що ми вивчили не з книжок, а з досвіду,» — додає Медвецька.

