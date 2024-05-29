Умови навчання на аспірантурі в Києві (ціни в різних закладах) — Finance.ua

Умови навчання на аспірантурі в Києві (ціни в різних закладах) Сьогодні 13:21

Умови навчання на аспірантурі в Києві (ціни в різних закладах)

Традиційно кількість студентів у столиці найбільша. Те ж саме стосується і здобувачів ступенів доктора філософії чи доктора мистецтва. Розглянемо детальніше, скільки коштуватиме навчання в університетах Києва.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (дані за 2024 рік). Вартість одного року навчання становить 59 тис. грн, незалежно від обраної спеціальності.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (дані за 2023 рік). Традиційно один із найдорожчих вишів в Україні торік здійснював підготовку докторів філософії за ціною від 67 900 до 79 200 грн за один рік навчання. Де найдорожчим було навчання за спеціальностями Міжнародні відносини, Право, Журналістика, а також на Економічному факультеті.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (дані за 2024 рік). Вартість навчання відрізняється, залежно від спеціальності: біологія (209 200 грн — за чотири роки навчання, 52 300 — за рік навчання), Право (225 600 грн — за чотири роки, 56 400 грн — за рік), Аграрні науки та продовольство (213 300 грн — за чотири роки, 53 300 грн — за рік).

Національний авіаційний університет (дані за 2023 рік). Вартість за рік навчання коливалася від 44 400 грн (технічні науки) до 48 тис. грн (гуманітарні науки).

Національний університет харчових технологій (дані за 2023 рік). Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для усіх спеціальностей здійснювали за єдиною вартіс

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