Улюблена криптовалюта Ілона Маска не коштуватиме навіть $1 — прогноз — Finance.ua

Улюблена криптовалюта Ілона Маска не коштуватиме навіть $1 — прогноз Вчора 10:44 — Фінтех і Картки

Улюблена криптовалюта Ілона Маска не коштуватиме навіть $1 — прогноз

Криптоаналітики спрогнозували, що вартість улюбленого токена Ілона Маска Dogecoin не підніметься більше $0,32 упродовж наступних трьох років.

Згідно з опитуванням 33 експертів крипто- та Web-3 індустрії, криптовалюта DOGE коштуватиме не більше $0,16 до кінця цього року та не більше $0,32 до кінця 2025 року.

Цікаво, що ще в січні для Dogecoin прогнозували вартість в $0,57 на найближчі 3 роки. На момент написання новини Dogecoin торгується по $0,06.

Як вважає представниця Web3-платформи Permission Ванесса Гарріс, такі криптовалюти як DOGE та SHIB не несуть ніякої користі, тому їх очікує неминучий крах в майбутньому.

«Скоро ми побачимо, що їх популярність зменшиться, оскільки відсутність справжньої користі DOGE та SHIB змушує інвесторів шукати більш стабільні та цінні інвестиції», — заявила Ванесса Гарріс.

З такими прогнозами та думками точно не погодився б мільярдер Ілон Маск, який неодноразово заявляв про свою прихильність до Dogecoin. Так на початку липня материнська компанія SpaceX оголосила про початок прийому оплати у Dogecoin. Також раніше цього місяця СЕО Tesla заявив, що відправить криптовалюту Dogecoin на Місяць — «Місія DOGE-1 на Місяць», як її назвав Ілон Маск, відбудеться ближче до кінця цього року.

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noworries За матеріалами:

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