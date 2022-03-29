"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів наперед — Finance.ua

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів наперед

Вчора 10:42 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.

Про це йдеться у Telegram-каналі компанії.

«Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка», — йдеться у повідомленні.

Що з евакуаційними потягами? В УЗ пообіцяли зберегти мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.

Там додали, що 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до міст на заході країни та за кордон, відтак УЗ «фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої».

Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних) вже є на сайті.

Де придбати квитки?

у залізничних касах;

на сайті;

у Facebook Messenger;

у Apple Messages.

Довідка Finance.ua:

на сайті uz-vezemo.com доступна мапа працюючих кас на вокзалах. Загалом відкрито залізничні каси у понад 60 населених пунктах України;

27 березня УЗ запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду є фіксованою: 15 грн. Детальний графік можна подивитися тут.

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