"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів наперед — Finance.ua

«Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка», — йдеться у повідомленні.
Що з евакуаційними потягами? В УЗ пообіцяли зберегти мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.
Там додали, що 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до міст на заході країни та за кордон, відтак УЗ «фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої».
Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних) вже є на сайті.