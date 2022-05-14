Укрзалізниця повернула 40 % вантажних перевезень довоєнного часу — Finance.ua
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Укрзалізниця повернула 40 % вантажних перевезень довоєнного часу

Вчора 10:32Фондовий ринок
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Укрзалізниця у травні вже перевозить 300-310 тис тонн вантажів на добу, що становить близько 40 % від довоєнного показника.
Про це повідомив голова правління Олександр Камишін.
За його словами, до війни Укрзалізниця вантажила в середньому 700 тис. тонн вантажів на добу. У перші дні війни цей показник впав до 150 тис. тонн. А вже у березні вдалося щодоби вантажити 250 тис. тонн, у квітні — 295 тис. тонн, а від початку травня — 300-310 тис. тонн.
Найбільше зростання фіксується у перевезенні зерна — плюс 86 %. Крім того, удвічі виросли показники перевезень будівельних матеріалів.
«Українська залізниця готова до переорієнтації перевезень з портів півдня України до західних переходів з країнами ЄС. На жаль, сусідні країни не були готові до таких обсягів, але робота триває, й обсяги будуть збільшуватися», — резюмував Камишін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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