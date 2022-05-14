Укрзалізниця повернула 40 % вантажних перевезень довоєнного часу — Finance.ua

Укрзалізниця повернула 40 % вантажних перевезень довоєнного часу

Вчора 10:32 — Фондовий ринок

Укрзалізниця у травні вже перевозить 300-310 тис тонн вантажів на добу, що становить близько 40 % від довоєнного показника.

Про це повідомив голова правління Олександр Камишін.

За його словами, до війни Укрзалізниця вантажила в середньому 700 тис. тонн вантажів на добу. У перші дні війни цей показник впав до 150 тис. тонн. А вже у березні вдалося щодоби вантажити 250 тис. тонн, у квітні — 295 тис. тонн, а від початку травня — 300-310 тис. тонн.

Найбільше зростання фіксується у перевезенні зерна — плюс 86 %. Крім того, удвічі виросли показники перевезень будівельних матеріалів.

«Українська залізниця готова до переорієнтації перевезень з портів півдня України до західних переходів з країнами ЄС. На жаль, сусідні країни не були готові до таких обсягів, але робота триває, й обсяги будуть збільшуватися», — резюмував Камишін.

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