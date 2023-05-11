"Укрзалізниця" підписала меморандум з Литвою: в чому його мета — Finance.ua

"Укрзалізниця" підписала меморандум з Литвою: в чому його мета
У Мюнхені 9 травня «Укрзалізниця» підписала меморандум про співробітництво з Литовською залізничною компанією LTG Cargo. Залізничники планують реалізувати спільний проєкт «Операційна модель Free Rail»
Мета проєкту полягає в збільшенні пропускної спроможності залізниці, створення спільної залізничної системи та розвиток перевезень по колії 1520 мм, повідомляється на сайті товариства.
В рамках проєкту залізничники також планують розвивати альтернативні транспортні коридори, які з'єднають портам Балтійського моря з Україною, та підуть в обхід росії і білорусі.
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Меморандум У З підписала з польською компанією Laude Smart Intermodal S.A.
В ньому йдеться про розвиток потенціалу для транспортування наливних вантажів, управління залізничними вагонами, оптимізацію їхньої кількості, а також — вдосконалення залізничної логістики.
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