«Укрзалізниця» обмежила канали продажу та повернення квитків — Finance.ua

«Укрзалізниця» обмежила канали продажу та повернення квитків Сьогодні 17:00

«Укрзалізниця» обмежила канали продажу та повернення квитків

«Укрзалізниця» обмежила канали продажу та повернення квитків для певних поїздів за міжнародними напрямками.

Як повідомив автор блогу «Залізні магістралі» Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook , нещодавно перевізник визначив перелік потягів, на які продаж квитків здійснюється лише онлайн, а повернення — лише через каси вокзалів.

До списку увійшли поїзди:

№ 67/68 Київ-Варшава

№ 23/24 та 19/20 Київ-Хелм

93/94 Харків-Хелм

36/35 Одеса-Перемишль

32/31 Запоріжжя-Перемишль

73/74 Харків-Перемишль

53/54 та 89/90 Київ-Перемишль

705/706 та 715/716 Київ-Перемишль

№ 351К/351Л Київ-Кишинів.

За словами експерта, тепер, якщо пасажир перебуває за межами України і за певних причин скасовує поїздку, то повернути електронний квиток не зможе, адже онлайн-послуга заблокована, а представництва перевізника на закордонних станціях відсутні.

Васильєв додає, що дані обмеження від перевізника ставлять споживачів у нерівні умови, оскільки українці, які не мають доступу до інтернету, не можуть купити квитки на міжнародні поїзди. Так само немає можливості оплатити квитки готівкою.

«Вказані умови продажу/повернення квитків мають ознаки порушення Закону про захист прав споживачів. Ст. 17 п.1 — За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами», — зазначив Васильєв.

В свою чергу, в «Укрзалізниці» у коментарі УНІАН пояснили, що це тимчасове обмеження в поверненні квитків було введено через схеми перекупників, які скуповували квитки на своє ім'я. Потім вони ці квитки здавали, швидко вночі купляли інші - на ім'я реального пасажира, та продавали такі квитки в три рази дорожче за офіційну ціну перевізника.

Тому, за словами УЗ, найшвидшим та найправильнішим рішенням для запобігання цій схемі є повернення через касу.

«Пасажир може повернути його (квиток. — Ред.) в будь-якій касі на території України, коли він приїде. Термін давності з часу поїздки — три місяці. Друге — можна делегувати цю функцію комусь з родичів, друзів, які можуть зробити повернення на українській касі», — сказав УНІАН керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.