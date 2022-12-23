«Укрзалізниця» досягла відтермінування виплат на 2 роки за євробондами на $895 млн — Finance.ua

«Укрзалізниця» досягла відтермінування виплат на 2 роки за євробондами на $895 млн Сьогодні 19:34 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» досягла відтермінування виплат на 2 роки за євробондами на $895 млн

Пропозиція «Укрзалізниці» відтермінувати на два роки виплати за єврооблігаціями, що підлягали погашенню в липні 2024 року та липні 2026 відповідно на $594,9 млн і $300 млн, отриала остаточне схвалення необхідної кількості їхніх власників.

«Дякую всім власникам облігацій за довіру та підтримку. І фінансовій команді „Укрзалізниці“ за нелегку працю. І уряду за підтримку. І радникам із Dragon Capital і JP Morgan за їх мудрість. Продовжуємо працювати», — написав у Твіттері голова правління УЗ Олександр Камишін.

«Укрзалізниця» завершила переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації облігацій на $895 млн. Виплати буде відкладено на 2 роки. Рішення, підтримане Кабінетом міністрів та Міністерством фінансів, JP Morgan та Dragon Capital, забезпечить стабільні пасажирські та вантажні перевезення", — зазначив віцепрем’єр — голова Мінрозвитку Олександр Кубраков.

У біржовому повідомленні зазначається, що всі зміни до випусків набудуть чинності найближчим часом після виплати власникам єврооблігацій винагороди за згоду відстрочити виплати у розмірі 0,5% від номіналу.

Як повідомлялося, згідно з оприлюдненою 5 грудня пропозицією, термін погашення єврооблігацій-2024 пропонувалося перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 — з 15 липня 2026 року до 15 липня 2028 року, виплата купонів раз на півроку.

Компанія, на відміну від держави, яка раніше домовилася про відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями на два роки, запропонувала невелику плату — 0,5% від номіналу.

На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю, або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.

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