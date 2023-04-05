Укрпошта запустила першу автоматизовану лінію сортування посилок — Finance.ua
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Укрпошта запустила першу автоматизовану лінію сортування посилок

Фондовий ринок
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Укрпошта запустила першу автоматизовану лінію сортування посилок
Укрпошта запустила першу автоматизовану лінію сортування посилок, Фото: Igor Smelyansky
Акціонерне товариство «Укрпошта» запустило першу автоматичну лінію із сортування посилок, що збільшить швидкість обробки у 20 разів.
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.
«Завдяки впровадженню 1-го конвеєру на 64 напрями ми збільшили швидкість обробки дрібних посилок з 400 шт./годину до 8 000! Лише 1 смуга може сортувати 150 тис. посилок на добу. Це у 8 разів більше, ніж наші працівники вручну обробляли раніше», — підкреслив Смілянський.
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«Починаючи з 5 квітня (а з липня з новою швидкістю), ви зможете отримати нові враження від користування поштовими послугами Укрпошти, оцінити швидкість та якість доставки. Цього року плануємо встановити ще, як мінімум, 4-5 нових ліній, а план на першу половину 2024 — повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні», — зауважив Смілянський.
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За його словами, під час війни проєкт загальмував, бо відомі міжнародні компанії не були готові постачати в Україну.
«І це добре, бо є привід пишатися тим, що ця cортувальна смуга створена руками українських розробників — UISLabs, а більше 90% її складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України (включно з металом з Азовсталі)», — підкреслив Смілянський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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