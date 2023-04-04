"Укрпошта" випустить нову поштову марку з переможцями "Євробачення-2022" — Finance.ua

"Укрпошта" випустить нову поштову марку з переможцями "Євробачення-2022" Сьогодні 12:30 — Фондовий ринок

"Укрпошта" випустить нову поштову марку з переможцями "Євробачення-2022"

10 квітня Укрпошта презентуватиме нову поштову марку «Kalush Orchestra».

Про це повідомила компанія.

Урочисте спецпогашення пройде в місті Калуш Івано-Франківської області разом з фронтеменом Kalush Orchestra Олегом Псюком та учасниками гурту. Також погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться в цей день у Києві.

Тираж поштової марки «Kalush Orchestra» — 780 000 примірників або 130 000 аркушів.

Ціна

Вартість марки складає 15,00 грн, ціна маркового аркуша — 90 грн. До поштової марки випущено конверт «Перший день», художній конверт та листівку. Автор марки — Святослав Романчак, автор картки — Юрій Сосницький, художниця конвертів — Олеся Вакуленко.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 15 травня український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу на конкурсі «Євробачення-2022» в Турині з треком Stefania, який став символом боротьби, сміливості та нескореності України.

Під час фінального виступу на пісенному конкурсі лідер гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти із закликом врятувати військових «Азовсталі», деблокувати Маріуполь та допомогти Україні. Попри суворі правила конкурсу «Євробачення» та ризику бути дискваліфікованими, Kalush Orchestra зробили те, чого чекала від них уся країна.

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