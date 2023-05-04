Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото) — Finance.ua
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Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото)

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Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото)
Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото), Фото: Укрпошта
«Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу».
Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
«Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки — „Гвардія Наступу“. В цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та ГУР, але дати та місце випуску цих марок ми, звісно, оголосимо пізніше», — повідомив Смілянський.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта
Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!» і містить поштові марки, на яких зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України.
«Ваші донати, які 4-9 травня будуть зібрані під час оформлення передзамовлення в Поштовому маркеті Укрпошти, ми направимо на допомогу спецпідрозділам „Гвардії наступу“», — додав він.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта
Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.

Що входить у набір:

  • Блок марок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу».
  • Конверт «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу».
  • Картка «Державна прикордонна служба України».
  • Картка «Національна поліція України».
  • Картка «Національна гвардія України».

Характеристики:

  • Дата випуску — 09.05.2023.
  • Тираж блоку — 235 000.
  • Номінальна вартість — 3хF.
  • Розмір блоку, мм — 103×73.
  • Розмір марки, мм — 42×26.
  • Кількість марок в блоці — 3.
  • Вартість — 105 гривень.
Зробити передзамовлення можна за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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