Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото) — Finance.ua

Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото) Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото), Фото: Укрпошта

«Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу».

Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки — „Гвардія Наступу“. В цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та ГУР, але дати та місце випуску цих марок ми, звісно, оголосимо пізніше», — повідомив Смілянський.

Фото: Укрпошта

Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!» і містить поштові марки, на яких зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України.

«Ваші донати, які 4-9 травня будуть зібрані під час оформлення передзамовлення в Поштовому маркеті Укрпошти, ми направимо на допомогу спецпідрозділам „Гвардії наступу“», — додав він.

Фото: Укрпошта

Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.

Що входить у набір:

Блок марок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу».

Конверт «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу».

Картка «Державна прикордонна служба України».

Картка «Національна поліція України».

Картка «Національна гвардія України».

Характеристики:

Дата випуску — 09.05.2023.



Тираж блоку — 235 000.

Номінальна вартість — 3хF.

Розмір блоку, мм — 103×73.

Розмір марки, мм — 42×26.

Кількість марок в блоці — 3.

Вартість — 105 гривень.

Зробити передзамовлення можна за посиланням

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