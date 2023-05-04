Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото) — Finance.ua

Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото)
«Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу».
Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
«Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки — „Гвардія Наступу“. В цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та ГУР, але дати та місце випуску цих марок ми, звісно, оголосимо пізніше», — повідомив Смілянський.
Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!» і містить поштові марки, на яких зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України.
«Ваші донати, які 4-9 травня будуть зібрані під час оформлення передзамовлення в Поштовому маркеті Укрпошти, ми направимо на допомогу спецпідрозділам „Гвардії наступу“», — додав він.
Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.
Що входить у набір:
- Блок марок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу».
- Конверт «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу».
- Картка «Державна прикордонна служба України».
- Картка «Національна поліція України».
- Картка «Національна гвардія України».
Характеристики:
- Дата випуску — 09.05.2023.
- Тираж блоку — 235 000.
- Номінальна вартість — 3хF.
- Розмір блоку, мм — 103×73.
- Розмір марки, мм — 42×26.
- Кількість марок в блоці — 3.
- Вартість — 105 гривень.
Зробити передзамовлення можна за посиланням.
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