«Укрпошта» оголосила тендер на 250 фургонів за кошти від ЄБРР — Finance.ua

«Укрпошта» оголосила тендер на 250 фургонів за кошти від ЄБРР Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

«Укрпошта» оголосила тендер на 250 фургонів за кошти від ЄБРР

У рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку АТ «Укрпошта» оголосило на порталі ЄБРР тендер на закупівлю 250 автомобілів-фургонів.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.

Компанія замовила 250 фургонів вантажопідйомністю щонайменше 1750 кг із супутніми послугами Full service за проєктом розвитку логістики «Укрпошти» для реалізації у 2024 році.

Тендерні пропозиції приймаються до 15 січня 2024 року.

«Проєкт дасть змогу зробити важливі інвестиції в логістичну інфраструктуру та автопарк «Укрпошти» для покращення якості послуг і стійкості бізнесу та мережі компанії. Він підтримає трансформацію операційної моделі компанії, а також покращить якість послуг і стійкість бізнесу та мережі «Укрпошти», — йдеться в повідомленні.

Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів/гранту, наданому ЄБРР.

У середині грудня планують провести роз’яснювальню онлайн-зустріч із зацікавленими постачальниками, де вони зможуть поставити запитання щодо тендерної документації.

Економічна Правда За матеріалами:

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