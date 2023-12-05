«Укрпошта» оголосила тендер на 250 фургонів за кошти від ЄБРР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» оголосила тендер на 250 фургонів за кошти від ЄБРР

Фондовий ринок
33
«Укрпошта» оголосила тендер на 250 фургонів за кошти від ЄБРР
«Укрпошта» оголосила тендер на 250 фургонів за кошти від ЄБРР
У рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку АТ «Укрпошта» оголосило на порталі ЄБРР тендер на закупівлю 250 автомобілів-фургонів.
Про це йдеться у повідомленні на порталі Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.
Компанія замовила 250 фургонів вантажопідйомністю щонайменше 1750 кг із супутніми послугами Full service за проєктом розвитку логістики «Укрпошти» для реалізації у 2024 році.
Тендерні пропозиції приймаються до 15 січня 2024 року.
«Проєкт дасть змогу зробити важливі інвестиції в логістичну інфраструктуру та автопарк «Укрпошти» для покращення якості послуг і стійкості бізнесу та мережі компанії. Він підтримає трансформацію операційної моделі компанії, а також покращить якість послуг і стійкість бізнесу та мережі «Укрпошти», — йдеться в повідомленні.
Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів/гранту, наданому ЄБРР.
У середині грудня планують провести роз’яснювальню онлайн-зустріч із зацікавленими постачальниками, де вони зможуть поставити запитання щодо тендерної документації.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.