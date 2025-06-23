«Укроборонпром» розпочинає співпрацю з Airbus: готують спільні програми навчання — Finance.ua

«Укроборонпром» розпочинає співпрацю з Airbus: готують спільні програми навчання Сьогодні 19:30

«Укроборонпром» розпочинає співпрацю з Airbus: готують спільні програми навчання

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП) і європейська компанія Airbus уклали тристоронній меморандум про співпрацю під час міжнародного авіасалону Ле Бурже.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Компанії планують спільно організувати технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки Airbus, яка експлуатується в Україні. «Укроборонпром» прагне підготувати українських фахівців, які опанують необхідні компетенції для роботи з такою технікою.

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Очікується, що найближчим часом представники Airbus прибудуть до України, щоб сформувати групи спеціалістів. Вони вивчатимуть технології обслуговування та відповідну технічну документацію.

Після навчання фахівці зможуть отримати статус інструкторів.

Генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк зазначив, що співпраця з Airbus свідчить про зростання довіри до українського оборонно-промислового комплексу. За його словами, компанія планує й надалі розвивати партнерські відносини в авіаційній галузі та інших напрямах діяльності товариства.

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Нагадаємо, раніше «Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Крім того, одне з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклало Меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA. У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру.

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