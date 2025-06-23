«Укроборонпром» розпочинає співпрацю з Airbus: готують спільні програми навчання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укроборонпром» розпочинає співпрацю з Airbus: готують спільні програми навчання

21
«Укроборонпром» розпочинає співпрацю з Airbus: готують спільні програми навчання
«Укроборонпром» розпочинає співпрацю з Airbus: готують спільні програми навчання
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП) і європейська компанія Airbus уклали тристоронній меморандум про співпрацю під час міжнародного авіасалону Ле Бурже.
Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».
Компанії планують спільно організувати технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки Airbus, яка експлуатується в Україні. «Укроборонпром» прагне підготувати українських фахівців, які опанують необхідні компетенції для роботи з такою технікою.
Читайте також
Очікується, що найближчим часом представники Airbus прибудуть до України, щоб сформувати групи спеціалістів. Вони вивчатимуть технології обслуговування та відповідну технічну документацію.
Після навчання фахівці зможуть отримати статус інструкторів.
Генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк зазначив, що співпраця з Airbus свідчить про зростання довіри до українського оборонно-промислового комплексу. За його словами, компанія планує й надалі розвивати партнерські відносини в авіаційній галузі та інших напрямах діяльності товариства.
Читайте також
Нагадаємо, раніше «Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.
Крім того, одне з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклало Меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA. У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems