Укроборонпром домовився про боєприпаси з бельгійським KNDS — Finance.ua
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Укроборонпром домовився про боєприпаси з бельгійським KNDS

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Укроборонпром домовився про боєприпаси з бельгійським KNDS
Укроборонпром домовився про боєприпаси з бельгійським KNDS
Одне з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклало Меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA.
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру.
Ці боєприпаси застосовуються для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.
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«Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО», — розповіві Гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк.
KNDS Belgium — відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.
За матеріалами:
suspilne.media
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