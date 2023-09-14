«Укрнафтобуріння» запустило нову свердловину — Finance.ua

«Укрнафтобуріння» запустило нову свердловину
Приватне акціонерне товариство «Укрнафтобуріння» запустило 88-му свердловину.
Про це йдеться в повідомленні найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта».
«Спеціалісти ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» запустили 88-му свердловину. Наразі, після усунення технологічних недоліків, об'єкт працює стабільно. Проблема виникла після закінчення буріння: отримали приплив високонапірної пластової води з верхніх горизонтів. Був проведений ремонт та водоізоляційні роботи», — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, паралельно компанія проводить необхідні геологотехнічні заходи для підтримання рівня видобутку.
«Дебіт нової свердловини — 170 тис куб. м. газу та 30 тонн конденсату на добу. Також незабаром планується завершення пусконаладки дотискуючої компресорної станції. Це дозволить сповільнити природне падіння видобутку, — повідомив директор «Укрнафти» Сергій Корецький.
Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів передав корпоративні права «Укрнафтобуріння» в управління найбільшій нафтовидобувній компанії «Укрнафта».
У квітні Печерський районний суду Києва передав АРМА корпоративні права «Укрнафтобуріння», на які було накладено арешт у рамках кримінального провадження.
«Укрнафтобуріння» проводить промислову розробку Сахалінського родовища газу та газового конденсату.
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