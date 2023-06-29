«Укрнафта» вирішила залучити швейцарську компанію заради сучасних технологій для збільшення видобутку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрнафта» вирішила залучити швейцарську компанію заради сучасних технологій для збільшення видобутку

Фондовий ринок
21
«Укрнафта» підписала рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку зі швейцарською Weatherford International.
Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.
«З надійним партнером зможемо працювати ефективніше, щоб досягти поставлених стратегічних цілей. Більше свердловин, більше сучасних технологій збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів — крок за кроком ближче до енергетичної незалежності», — заявив Корецький.
Йдеться про перехід «Укрнафти» на сучасні міжнародні стандарти (API, SPE) і відмову від радянського (російського, білоруського) обладнання та комплектуючих, у чому допоможе сучасний технологічний партнер рівня Weatherford.
Корпорація Weatherford International — одна з найбільших нафтосервісних компаній світу, з великим досвідом і новітніми технологіями, що працює більш ніж у 100 країнах світу.
У листопаді 2022 року активи компаній «Укрнафта», ПрАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» і ПрАТ «Запоріжтрансформатор» передали в управління Міністерства оборони.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.