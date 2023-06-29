«Укрнафта» вирішила залучити швейцарську компанію заради сучасних технологій для збільшення видобутку — Finance.ua

«Укрнафта» вирішила залучити швейцарську компанію заради сучасних технологій для збільшення видобутку Сьогодні 20:22 — Фондовий ринок

«Укрнафта» підписала рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку зі швейцарською Weatherford International.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

«З надійним партнером зможемо працювати ефективніше, щоб досягти поставлених стратегічних цілей. Більше свердловин, більше сучасних технологій збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів — крок за кроком ближче до енергетичної незалежності», — заявив Корецький.

Йдеться про перехід «Укрнафти» на сучасні міжнародні стандарти (API, SPE) і відмову від радянського (російського, білоруського) обладнання та комплектуючих, у чому допоможе сучасний технологічний партнер рівня Weatherford.

Корпорація Weatherford International — одна з найбільших нафтосервісних компаній світу, з великим досвідом і новітніми технологіями, що працює більш ніж у 100 країнах світу.

У листопаді 2022 року активи компаній «Укрнафта», ПрАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» і ПрАТ «Запоріжтрансформатор» передали в управління Міністерства оборони.

Економічна Правда За матеріалами:

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