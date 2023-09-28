«Укрнафта» та АРМА уклали договір про управління мережею АЗС Glusco — Finance.ua
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«Укрнафта» та АРМА уклали договір про управління мережею АЗС Glusco

Фондовий ринок
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ПАТ «Укрнафта» та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗС Glusco.
Про це повідомила пресслужба компанії.
За умовами договору, 85% чистого прибутку від управління мережею компанія передаватиме державі, 15% отримуватиме сама «Укрнафта» за управління.
Також було встановлено гарантійний щомісячний платіж у розмірі 5 млн грн. Це мінімум, який буде перераховано в бюджет.
«Після укладання договору має розпочатися процес фактичної передачі активів Glusco в управління. Це займе певний час. Команда «Укрнафти» прикладе максимум зусиль для ефективної роботи мережі АЗК з моменту підписання актів прийомання-передачі - каже директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.
За матеріалами:
Економічна Правда
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