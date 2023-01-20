«Укрнафта» планує пробурити одразу 6 свердловин у 2024 році — Finance.ua
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«Укрнафта» планує пробурити одразу 6 свердловин у 2024 році

Енергетика
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«Укрнафта» планує пробурити одразу 6 свердловин у 2024 році
«Укрнафта» планує пробурити одразу 6 свердловин у 2024 році
ПАТ «Укрнафта» планує пробурити одразу 6 свердловин у 2024 році.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Натомість цьогоріч «Укрнафта» планує побудувати нову свердловину та провести підготовчі роботи до буріння нових у наступному році.
Компанія нагадує, що всі заходи проводяться в межах родовищ, які вже експлуатуються. Це дозволяє втримати і частково наростити темпи видобутку. Крім того, у пресслужбі повідомили про наміри «Укрнафти» отримати нові ліцензійні площі.
Нагадаємо, в Офісі Президента повідомили, що акції компанії «Укрнафта» восени минулого року передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.
Як заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, у питанні передачі підприємства у державну власність немає місцю спекуляціям, адже йшлося про національну безпеку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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