"Укрнафта" переводить закупівлі у систему Prozorro — Finance.ua

"Укрнафта" переводить закупівлі у систему Prozorro Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» переводить закупівлі у державну систему Prozorro.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для роботи ПАТ „Укрнафта“, будуть проводитися через державну систему Prozorro — з урахуванням усіх безпекових вимог воєнного стану. Підприємство запрошує всі, без виключення, компанії, брати участь у торгах. Основні принципи — це рівні умови та рівний доступ гравців ринку до аукціонів „Укрнафти“», — йдеться в повідомленні.

«Укрнафта» ініціювала позапланові податкову та аудиторську перевірки.

«Укрнафту» та компанію «Укртатнафта» (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область) очолив Сергій Корецький.

Акції компаній «Мотор Січ», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) та «Укртатнафта» відчужені у власність держави на період дії воєнного стану.

Після його завершення активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їх вартість.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.