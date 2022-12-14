"Укрнафта" переводить закупівлі у систему Prozorro — Finance.ua
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"Укрнафта" переводить закупівлі у систему Prozorro

Фондовий ринок
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Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» переводить закупівлі у державну систему Prozorro.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для роботи ПАТ „Укрнафта“, будуть проводитися через державну систему Prozorro — з урахуванням усіх безпекових вимог воєнного стану. Підприємство запрошує всі, без виключення, компанії, брати участь у торгах. Основні принципи — це рівні умови та рівний доступ гравців ринку до аукціонів „Укрнафти“», — йдеться в повідомленні.
«Укрнафта» ініціювала позапланові податкову та аудиторську перевірки.
«Укрнафту» та компанію «Укртатнафта» (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область) очолив Сергій Корецький.
Акції компаній «Мотор Січ», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) та «Укртатнафта» відчужені у власність держави на період дії воєнного стану.
Після його завершення активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їх вартість.
За матеріалами:
Українські Новини
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