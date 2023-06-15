"Укрнафта" отримає в управління чотири заарештовані газові компанії — Finance.ua
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"Укрнафта" отримає в управління чотири заарештовані газові компанії

Фондовий ринок
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"Укрнафта" отримає в управління чотири заарештовані газові компанії
"Укрнафта" отримає в управління чотири заарештовані газові компанії
ПАТ «Укрнафта» та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори з управління корпоративними правами чотирьох газових компаній.
Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».
Зазначається, що АРМА передає «Укрнафті» в управління підприємства ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.
Повідомляється, що ПАТ «Укрнафта» приступить до управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, за яким ПАТ «Укрнафта» та АРМА звернулися ще 1 червня 2023 року.
Раніше Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією АРМА і Міністерства оборони щодо передачі в управління ПАТ «Укрнафта» активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме — корпоративних прав в статутному капіталі ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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