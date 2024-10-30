«Укрнафта» купила ліцензію на площу Кітван за 6,5 млн грн — Finance.ua

«Укрнафта» купила ліцензію на площу Кітван за 6,5 млн грн Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

«Укрнафта» купила ліцензію на площу Кітван за 6,5 млн грн

ПАТ «Укрнафта» придбало на торгах Державної служби геології та надр (Держгеонадр) України спеціальний дозвіл на нафтогазову площу Кітван (Івано-Франківська обл.) терміном на 20 років.

Згідно з даними майданчика UBIZ.ua , «Укрнафта» запропонувала за ліцензію 6,5 млн грн, а другий учасник торгів ТОВ «Євротекстиль» не вийшов за межі стартової ціни 5,017 млн грн.

На двох попередніх аукціонах (24 вересня і 11 жовтня) інтерес до площі Кітван виявляла лише «Укрнафта», і торги скасовували.

Крім того, торги ще на п’ять ділянок надр із нафтогазовими покладами скасовано через повну відсутність пропозицій. Йдеться про Таращанську (стартова ціна — 77,14 млн грн, Чернівецька обл.), Любінецьку (48,309 млн грн, Львівська обл.), Добробратівську площі (29,271 млн грн, Закарпатська обл.), а також ділянку Межиріччя-Східна (24,69 млн грн) і Південно-Монастирцьке родовище (19,286 млн грн, обидва — Львівська обл.).

Як повідомлялося, Держгеонадр на аукціонах 24 вересня 2024 року продала 5 з 11 спеціальних дозволів на ділянки надр із нафтогазовими покладами на загальну суму 1 млрд 177,212 млн грн.

Повторні торги на шість ліцензій, що залишилися, було призначено на 11 і 29 жовтня зі зниженням ціни на них на 25% і 25% від початкової.

«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 р. компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року «Укрнафта» випускає власні паливні талони та картки «NAFTAКартка», що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ «Укрнафта-Постач».

Найбільшим акціонером ««Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.

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