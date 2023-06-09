"Укргідроенерго" пропонує всім співробітникам Каховської ГЕС працевлаштування на інших станціях компанії — Finance.ua
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"Укргідроенерго" пропонує всім співробітникам Каховської ГЕС працевлаштування на інших станціях компанії

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ПрАТ «Укргідроенерго» пропонує всім співробітникам Каховської ГЕС працевлаштування на будь-якій іншій станції компанії.
Про це повідомила компанія на своєму сайті в п’ятницю.
«У всіх співробітників Каховської ГЕС є можливість працевлаштуватися на інших станціях компанії. Вибір станції за їхнім бажанням. Щоб підтримати морально, щоб допомогти зберегти кваліфіковані кадри і професіоналів нашої галузі», — зазначив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота, слова якого процитовано на сайті.

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Як поінформували в ПрАТ, із березня 2021 року компанія розпочала активну роботу із допомоги в релокації співробітників Каховської ГЕС, які потребували виїзду з окупованої території.
«Частину співробітників було працевлаштовано на інших станціях, але залишалися ще ті, хто не бажав залишати домівки в Херсонській області», — зазначили в «Укргідроенерго».

Ситуація з Каховською ГЕС:

  • панічно очікуючи на український контрнаступ, російські окупанти в ніч на 6 червня 2023-го вдалися до чергового воєнного злочину — підірвали греблю Каховської ГЕС, яку замінували ще восени минулого року.
  • після підриву росіянами дамби 6 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Станом на 8 ранку 9 червня в районі Нікополя він становить 11,74 метра.
  • також стало відомо, що сукупні втрати від підриву росією дамби Каховської ГЕС для економіки у довгостроковій перспективі із урахуванням втрати виробничого та природного потенціалів можуть перевищити $10 млрд. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив один із засновників інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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