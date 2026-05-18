Укргазбанк повернув понад 1 млрд грн боргу газотрейдера

Державний Укргазбанк повернув понад 1,14 млрд грн проблемної заборгованості компанії «Євроенерготрейд».
Фінансовий аналітик Олексій Кущ назвав цей кейс показовим для ринку, оскільки він демонструє, що великі корпоративні борги перед державними банками можуть стягуватися не роками через суди, а в межах правових механізмів, передбачених договорами.
За офіційною інформацією банку, загальний обсяг зобов’язань ТОВ перед Укргазбанком становив близько 1,35 млрд грн. Після порушення та систематичного невиконання зобов’язань позичальником банк застосував передбачені законодавством механізми стягнення.
У результаті 13 травня 2026 року майновий поручитель повністю погасив заборгованість перед державним банком у розмірі 1,14 млрд грн.
Кущ, коментуючи ситуацію на своїй сторінці у Facebook, зазначив, що цей кейс важливий не лише через суму повернених коштів, а й через сам принцип роботи з проблемною заборгованістю.
«Модель гарантій та фінансових запобіжників на газовому ринку України нарешті починає працювати і, що головне, працювати цивілізовано і чітко в правовій системі», — написав аналітик.
На його думку, ситуація з «Євроенерготрейд» показує зміну підходу до великих боргів перед державними банками. Якщо раніше такі історії часто розтягувалися на багаторічні судові процеси або переговори, то в цьому випадку банк діяв за процедурою: після порушення умов мирової угоди активував механізм стягнення та звернувся до майнового поручителя.
За матеріалами:
Finance.ua
