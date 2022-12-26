"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень — Finance.ua

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень Сьогодні 17:37 — Енергетика

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

НЕК «Укренерго» повідомила про поширення в соцмережах із посиланням на фальшиву сторінку компанії фейкової інформації про нібито скасування аварійних відключень, назвавши це черговою спробою рф розбурхати суспільство.

«Аварійні відключення — це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», — йдеться у телеграм-каналі НЕК.

У компанії наголосили, що «Укренерго» має лише одну офіційну сторінку у фейсбуці і лише один офіційний телеграм-канал

«Щось інше, створене під нашим логотипом у соцмережах, є фейком і російською ІПСО», — наголосили в «Укренерго».

Компанія закликала всіх небайдужих повідомляти їй про випадки підробок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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