"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень — Finance.ua
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"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Енергетика
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"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень
"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень
НЕК «Укренерго» повідомила про поширення в соцмережах із посиланням на фальшиву сторінку компанії фейкової інформації про нібито скасування аварійних відключень, назвавши це черговою спробою рф розбурхати суспільство.
«Аварійні відключення — це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», — йдеться у телеграм-каналі НЕК.
У компанії наголосили, що «Укренерго» має лише одну офіційну сторінку у фейсбуці і лише один офіційний телеграм-канал.
«Щось інше, створене під нашим логотипом у соцмережах, є фейком і російською ІПСО», — наголосили в «Укренерго».
Компанія закликала всіх небайдужих повідомляти їй про випадки підробок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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