«Укренерго» розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації — Finance.ua
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«Укренерго» розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації

Енергетика
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Відключень електроенергії через дефіцит потужності наразі немає і в серпні не очікується, але місяць обіцяє бути важким через вихід у ремонт певної кількості енергоблоків і підвищення споживання, повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Серпень буде важким місяцем. Це пов’язано з подальшим виведенням у ремонт деяких енергоблоків. Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два», — сказав Кудрицький на пресконференції в Харкові в четвер.
Водночас він зазначив, що наразі з боку «Укренерго» обмежень споживання е/е як населення, так і бізнесу немає і на серпень не прогнозується.
«Наразі ми не прогнозуємо відключень споживачів. Розраховуємо, що впораємося зі збільшеним навантаженням на систему в умовах зменшеної кількості енергоблоків», — поділився баченням ситуації голова системного оператора.
За його словами, у цьому енергосистемі має допомогти імпорт е/е з Європи.
«Що більше його буде, то легше буде українській енергосистемі покривати споживання», — пояснив Кудрицький.
Водночас він звернув увагу, що доступна спроможність перетину для імпорту, що становить 1200 МВт, не використовується повною мірою.
«Ми можемо втроє, а то й учетверо наростити обсяги імпорту з Європи. Працюємо над тим, щоб ще збільшити потужність, але проблема в тому, що і ця не використовується», — вказав на проблему голова НЕК.
Кудрицький пояснив, що для збільшення обсягів імпорту електроенергії на українському ринку мають бути відповідні умови — «ціна е/е має відображати той факт, що в енергосистемі є певний дефіцит».
«Відповідно, ця ціна має давати (можливість. — Ред.) будь-якій компанії - українській чи європейській — купити ресурс на європейському ринку і продати його на українському без збитків», — зазначив керівник «Укренерго».
Він висловив переконання, що це вже питання регулювання українського ринку, «щоб він міг залучати необхідні обсяги імпорту».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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