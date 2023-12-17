«Укренерго» буде відключати користувачів через борги — Finance.ua

«Укренерго» буде відключати користувачів через борги Сьогодні 12:05

«Укренерго» буде відключати користувачів через борги

Компанія «Укренерго» найближчими тижнями буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, заборгованість яких сукупно вже перевищує 30 млрд грн.

Перш за все відключення стосуватимуться споживачів, які не є критичною інфраструктурою, але все ж відмовляються платити за спожиту електрику.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Борг перед нами 30,1 млрд грн на балансуючому ринку. Ми спостерігаємо продовження нарощення дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на «постачальника останньої надії» — компанію «Укрентеренерго», — сказав Кудрицький.

Кудрицький підкреслив, що борг зростає через те, що багато споживачів не оплачуюючи за електроенергію, вважають що їх не можна відключити.

«Ця проблема балансуючого ринку на сьогоднішній день не є вирішеною», — додав Кудрицький.

Держава визначила понад 5,5 тисяч підприємств, які не можуть бути відключені від електропостачання. Це підприємства критичної інфраструктури, такі як водоканали, теплокомуненерго, муніципальні компанії, державні шахти та обленерго. Однак до переліку потрапили й випадкові підприємства, які не повинні мати пільги щодо оплати електроенергії.

«Ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік захищених споживачів, а що стосується всіх інших, хто не є об'єктами критичної інфраструктури, то або вони сплатять рахунки за електроенергію або їх чекають можливі відключення за борги», — підкреслив Кудрицький.

Водночас він додав, що водоканали і теплокомуненерго мають бути захищені від відключень.

«Найближчі тижні буде великий процес щодо розрахунку за борги або відключення споживачів, які несумлінно платили за електроенергію на протязі багатьох місяців», — підсумував керівник «Укренерго».

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УНІАН За матеріалами:

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